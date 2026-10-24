مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في اللبن الشرقية

وطن للأنباء: هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية في منطقة واد ياسوف وواد الشاعر، بين اللبن الشرقية ومدينة سلفيت، هاجموا قاطفي الزيتون في عدة مناطق شمال القرية، واعتدوا عليهم برش غاز الفلفل، وحاولوا سرقة محصولهم.

وأضافت أن مستوطنين من بؤرة استيطانية في واد عبوين تحت حماية جنود الاحتلال أجبروا قاطفي الزيتون جنوب القرية على مغادرة أراضيهم، بالقوة.