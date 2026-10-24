لبنان: الاحتلال يعتدي على حداثا وكفرتبنيت والطيبة وياطر والخيام جنوباً

وطن للأنباء: اعتدى الاحتلال على بلدة حداثا جنوبي لبنان بالقصف المدفعي، اليوم السبت.

واعتدت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة كفرتبنيت، بعد تنفيذ قوات الاحتلال تفجيراً ضخماً في البلدة، ترددت أصداؤه في مختلف المناطق الجنوبية.

ونفّذ الاحتلال تفجيراً في بلدة الطيبة، بعد إلقائه قنبلة صوتية تجاه مزارعين يقطفون الزيتون في بلدة ياطر، وفقاً للمراسل.

كذلك، نفّذت قوات الاحتلال عدة تفجيرات في مدينة الخيام.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق "وقف إطلاق النار"، حيث يعمد جيش الاحتلال إلى تنفيذ عمليات نسف وتدمير وتجريف داخل القرى الجنوبية، إضافة إلى قصف قرى أخرى بقذائف المدفعية والاعتداء بالغارات من الطائرات الحربية والمسيّرة.

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