المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني: سنردّ بأضعاف على أي خطأ يرتكبه العدو مهما كان محدوداً

وطن للأنباء: أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران، العميد حسين محبي، اليوم السبت، أن إيران ستردّ بأضعاف على أي خطأ يرتكبه العدو، مهما كان محدوداً، محذراً من أن أي تحرّك ضدها سيقابَل بردّ مضاعف.

وقال محبي إن تهويل العدو وتهديداته ذات طابع إعلامي، مشيراً إلى أنه يدرك أن الظروف الراهنة لا تتيح له تنفيذ عمليات مؤثرة، وأنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه.

وأضاف محبي أن العدو يدرك جيداً أن وضعه الداخلي يشهد اضطراباً، ولا يمتلك في الظروف الحالية القدرة على تنفيذ عمليات جدية.

وشدد محبي على أن العدو، كما هُزم سابقاً أمام مقاومة الشعب الإيراني، سيُهزم مجدداً إذا كرّر أخطاءه.

في سياق متصل، أكّد مساعد قائد حرس الثورة الإيراني للشؤون السياسية، العميد يد الله جواني، في وقت سابق، أنّ القوات المسلحة الإيرانية مستعدّة للتصدّي لأيّ عدوان، وتنتظر ارتكاب العدو ما وصفه بـ"الخطأ الاستراتيجي"، مؤكّداً أنّ إيران ستصبح "مقبرة للغزاة" إذا أقدم العدو على تنفيذ عمليات برية ضدّها.

من جهته، اعتبر مستشار ومساعد قائد الثورة والجمهورية في إيران، محمد مخبر، أنّ الحرب النفسية والتهديدات التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إنما تنمّ عن اليأس.

وتأتي هذه التحذيرات وسط تصاعد حدّة التوترات في المنطقة، على وقع كثرة التقارير الإعلامية التي تتحدّث عن نيّة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي شنّ هجوم جديد على إيران.