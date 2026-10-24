قوات الاحتلال تعزز انتشارها في الخليل وتحكم إغلاقها

وطن للأنباء: عززت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة، من اقتحامها وانتشارها في مدينة الخليل، وذلك عقب إغلاقها كافة المداخل والطرق المؤدية والرابطة بمدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، المعززة بالآليات والجرافات، اقتحمت عدة مناطق في الخليل، منها منطقة "دير بحة"، ودوار الجلدة، ونمرة، وشرعت بعملية مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين.

وشهدت محافظة الخليل بمدينتها وبلداتها ومخيماتها إغلاقا كاملا، فيما أعلنت الجامعات والمدارس إغلاق أبوابها غدا، كما أصدرت نقابة النقل والمواصلات بيانا لتعطيل حركة المركبات غدا حفاظا على أرواح المواطنين وعدم تعرضهم للخطر على الحواجز العسكرية التي نصبتها قوات الاحتلال بالمحافظة، في سياق العقاب الجماعي الذي تفرضه على المواطنين.