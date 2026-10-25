الاحتلال يقتحم عدة بلدات في جنين ويصيب مواطنين

وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدداً من بلدات محافظة جنين، وداهمت منازل ومحال تجارية، واعتدت على مواطنين اثناء مرورهم على الحواجز، ما أدى لإصابة اثنين منهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات جبع والسيلة الحارثية والزبابدة وميثلون، وداهمت في بلدة جبع عدداً من منازل المواطنين والمحال التجارية، وعبثت بمحتوياتها وحطّمت بعضها، وألحقت أضراراً بها، كما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت باتجاه منازل المواطنين.

وفي سياق متصل، أُصيب مواطنان جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما اثناء مرورهما على الحواجز المحيطة بمحافظة جنين.

وأوضحت المصادر أن مواطناً من بلدة رابا جنوب شرق جنين، نُقل إلى المستشفى التركي في طوباس، إثر تعرضه لاعتداء من قبل جيش الاحتلال على دوار المدرسة الأمريكية، كما تعرض مواطن آخر لاعتداء من قوات الاحتلال قرب دوار البادية شرق جنين، ونُقل إلى المستشفى.