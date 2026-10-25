أوباما: إيران باتت تمتلك حق النقض "الفيتو" على مضيق هرمز.. ما حصيلة الحرب بعد أشهر من إعلان ترامب "النصر"؟

وطن للأنباء: قال الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما إن إيران باتت تمتلك حق النقض "الفيتو" على مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الحرب على إيران أدت إلى استنزاف مخزونات الصواريخ الأميركية وارتفاع أسعار النفط والديزل والبنزين.

وتساءل أوباما عن حصيلة الحرب بعد 7 أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "النصر"، قائلاً إن حلفاء الولايات المتحدة وقواعدها تعرضوا للهجوم، وإن أميركيين قُتلوا وأُصيب مئات آخرون.

وأضاف أوباما أن الحرب على إيران تقف وراء ارتفاع أسعار النفط والديزل والبنزين، وكذلك أسعار كل شيء آخر تقريباً.

وفي وقتٍ سابق، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي كريس مورفي، إن 70% من الأميركيين يعارضون الحرب "الكارثية" القائمة على إيران.

يأتي هذا فيما ستُجرى انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لتشكل محطة مفصلية يُعاد فيها انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب، وتجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، فضلاً عن اختيار حكام 36 ولاية.

المصدر: الميادين