اعتقال شاب ومداهمة منازل أسرى محررين جنوب جنين

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا، وداهمت عددا من المنازل خلال اقتحامها عدة بلدات جنوبي محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة ميثلون جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وشنت حملة مداهمات طالت عدة منازل، بينها منازل أسرى محررين، وفتشتها، وأجرت تحقيقاً ميدانياً مع ساكنيها.

واندلعت مواجهات في بلدة جبع جنوب جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت.

وتشهد بلدات محافظة جنين، لا سيما الجنوبية منها، اقتحامات يومية متكررة من جيش الاحتلال، يتخللها حملات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، بالتزامن مع عمليات اعتقالات وتحقيق ميداني.