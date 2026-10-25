إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال خلال اقتحام بلدة حلحول

وطن للأنباء:أصيب عدد من المواطنين بينهم أطفال، الليلة، بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من الآليات العسكرية بلدة حلحول، وداهمت عددا من منازل المواطنين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى الى إصابة تسعة مواطنين بينهم ستة أطفال بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا بواسطة طواقم الهلال الأحمر .