الاحتلال يعتقل مواطنا شرق نابلس ويقتحم بلدتي سالم وعزموط

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنا من منطقة الضاحية شرق نابلس، كما اقتحمت بلدتي سالم وعزموط.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة ومخيم بلاطة، وداهمت منازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددا من المواطنين وحققت معهم ميدانيا، واعتقلت المواطن أحمد محمود عبيد من منطقة الضاحية.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سالم شرقا، وداهمت المقبرة وفتشتها، وأزالت لافتات لصور الشهداء من شوارع البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزموط شرقا، وداهمت منزلا وسرقت منه مبلغا ماليا، ومفتاح شاحنة.