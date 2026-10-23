الطقس: أجواء صافية إلى حارة نسبيا وارتفاع آخر على درجات الحرارة

رام الله - وطن للأنباء: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في باقي المناطق ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في بعض المناطق، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين: يكون الجو غائم جزئي إلى غائم حار نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.