بنك القدس يشارك في إطلاق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) في فلسطين

وطن للأنباء: شارك بنك القدس في الإطلاق الرسمي لبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) في فلسطين، الذي عُقد في رام الله، بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، ووزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور، والرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور، إلى جانب ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات المالية والقطاع الخاص.

وجاءت مشاركة البنك من خلال زاوية مخصصة، استعرض فيها توجهاته في مجال التمويل المستدام، وأهمية توسيع فرص التمويل للمشاريع التي تدعم كفاءة استخدام الموارد وتعزز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور، أن التمويل المستدام يمثل فرصة لتعزيز الاستثمار في مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص للنمو والابتكار، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات المالية والجهات المعنية لتوفير حلول تمويلية تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم مسارات التنمية المستدامة في فلسطين.

وتعكس مشاركة بنك القدس اهتمامه بمواكبة التطورات في مجال التمويل المستدام، وتعزيز دوره في دعم المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، وتوسيع الفرص أمام المشاريع والاستثمارات الخضراء في فلسطين.