الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بينهم شابة من محافظة نابلس

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء ثمانية مواطنين بينهم شابة من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة ومخيم بلاطة شرقا، وداهمت منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت كل من، مؤيد سليم من منطقة المخفية، وعرابي ذوقان من المساكن الشعبية، والشقيقين إياد ومحمد عادل رياحي من مخيم بلاطة.

وذكرت المصادر بأن هذه القوات اقتحمت أيضا بلدة بيت دجن، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددا من المواطنين وقامت بالتحقيق معهم ميدانيا في أحد المنازل الذي حولته الى ثكنة عسكرية، واعتقلت الأسيرين المحررين حكمت عبدالجليل، وعامر ابو حلوان.

وأضافت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدة بيت فوريك ، وداهمت منازل فيها وفتشتها، واحتجزت عددا من المواطنين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، واعتقلت منهم الأسير المحرر وسام أحمد مليطات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس، واعتقلت الشابة ايباء صلاح اشريدة بعد أن داهمت منزلها وفتشته.