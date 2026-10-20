مدير صحة سلفيت: استمرار إغلاق المدخل الشمالي يعيق تقديم الخدمات الصحية

وطن للأنباء: قال مدير عام مديرية صحة سلفيت هيثم منصور، إن استمرار إغلاق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت يعيق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ويحرم آلاف المرضى من الوصول إلى المرافق الصحية.

وأوضح منصور أن الإغلاق يعيق وصول الكوادر الصحية إلى 13 عيادة صحية ومركز طوارئ تابعا لمديرية الصحة، ويحول دون توفير الكادر اللازم لتشغيلها، وإيصال الأدوية والمستهلكات الطبية ومطاعيم الأطفال.

وأضاف أن الإغلاق يعرقل كذلك عمل الفرق الصحية الميدانية وفرق التفتيش البيئي، ويحد من قدرة المرضى والمراجعين على الوصول إلى مديرية الصحة والمستشفى الحكومي، الذي يعد المستشفى الوحيد في محافظة سلفيت.

ومنذ يوم السبت الماضي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.