البنك الإسلامي العربي يقدم رعايته البلاتينية للمؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وطن للأنباء: قدّم البنك الإسلامي العربي الرعاية البلاتينية للمؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذي ينظمه المركز الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجامعة العربية الأمريكية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، تحت عنوان (من الرؤية إلى التنفيذ: تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في التعليم في فلسطين).

وعقد المؤتمر في حرم الجامعة بمدينة رام الله يومي الأربعاء والخميس، 14 و15 تشرين الأول 2026، وذلك بهدف تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في التعليم في فلسطين، والانتقال من الرؤى والتوجهات إلى خطوات عملية تدعم تطوير العملية التعليمية.

وتأتي رعاية البنك للمؤتمر في إطار التزامه بدعم التعليم والابتكار وتعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات الأكاديمية، وإيمانه بأهمية الاستثمار في المعرفة وبناء القدرات الوطنية، بما يساعد على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحويلها إلى فرص تسهم في تنمية المجتمع.

من جانبه صرح المدير العام للبنك الإسلامي العربي، أ.هاني ناصر :نؤمن في البنك الإسلامي العربي بأن الاستثمار في التعليم وبناء قدرات الشباب يشكّل أساساً لتحقيق تنمية مستدامة في فلسطين. وتأتي رعايتنا لهذا المؤتمر تأكيداً على التزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، ودعماً للمبادرات التي تنقل المعرفة من الرؤية إلى التطبيق، وتسهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار

وأضاف: يمثّل التحول الرقمي أحد أهداف البنك الاستراتيجية، ونعمل على ترجمته إلى خدمات وحلول مصرفية تعزّز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء وتستجيب لاحتياجات عملائنا. ونرى أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي والمؤسسات الوطنية يفتح المجال أمام توظيف التكنولوجيا بصورة فاعلة ومسؤولة، وتنسجم رعاية المؤتمر مع هذا التوجه، من خلال دعم تبادل الخبرات وتعزيز فهم إمكانات التقنيات الحديثة وتطبيقاتها، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الفلسطيني.

ويواصل البنك الإسلامي العربي، من خلال دعمه للمبادرات العلمية والتعليمية والتكنولوجية، ترسيخ دوره كشريك في التنمية، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر قدرة على الاستفادة من فرص التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤيته نحو صيرفة إسلامية مستدامة.