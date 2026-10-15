الصحة تحذر من كارثة إنسانية جراء إغلاق معبر رفح للأسبوع الثاني

وطن للأنباء: حذرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، من التداعيات الكارثية المستمرة جراء مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج للأسبوع الثاني على التوالي.

وأكدت وزارة الصحة في تصريح صحفي، أن هذه الممارسات تشكل امتداداً لسلسلة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتعدّ حرمانًا متعمدًا وخطيرًا للجرحى والمرضى من حقهم الأصيل في العلاج والحياة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإغلاق المتواصل أدى إلى تراكم خطير ومتسارع للحالات الحرجة.

وأوضحت أن قوائم الانتظار تتضخم يوماً بعد يوم، متجاوزة بأضعاف قدرة المستشفيات المتهالكة والمحاصرة على الاستيعاب أو تقديم الحد الأدنى من الخدمات العلاجية اللازمة.

ودعت وزارة الصحة كافة الجهات الدولية والأممية المعنية إلى ممارسة ضغط جاد وعاجل على الاحتلال لفتح معبر رفح وكافة المعابر البرية، وتسهيل خروج الحالات الطبية الحرجة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.