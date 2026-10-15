الاحتلال يطرد مزارعين من أراضيهم في بيت فوريك شرق نابلس

وطن للأنباء: طرّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مزارعين من أراضيهم شرق بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن قوات الاحتلال أقدمت على طرد مزارعين من منطقة العشر شرق بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وهددت بمصادرة محصول الزيتون.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، ما يهدد أرزاق المزارعين الفلسطينيين ويعيق وصولهم إلى أراضيهم الزراعية والاستفادة من محاصيلهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا الأربعاء، 21 اعتداءً طالت المزارعين وأراضيهم ومحصول الزيتون في 7 محافظات بالضفة الغربية.