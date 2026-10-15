الأمم المتحدة تُحذر من استمرار هجمات الاحتلال بغزة رغم وقف النار

وطن للأنباء: حذرت الأمم المتحدة، من استمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، إلى جانب تواصل العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، إن مناطق مختلفة من غزة شهدت أمس الثلاثاء والأربعاء غارات جوية وقصفًا مدفعيًا وتفجيرات لهدم مبانٍ وإطلاق نار من البحر وهجمات مسلحة.

وأوضح أن معظم هذه الانتهاكات وقعت غرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون إدخال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، إلا أن المساعدات المتاحة لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات السكان.

وأضاف أن المساعدات مقيدة بسبب نقص التمويل والعراقيل الإسرائيلية، ومن بينها القيود المفروضة على استيراد مواد حيوية مثل زيوت المحركات وقطع الغيار، فضلًا عن قيود الوصول إلى أكثر من 64% من قطاع غزة.

ويأتي هذا في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما أسفر عن استشهاد 1501 مواطن وإصابة 5 آلاف و323 آخرين.