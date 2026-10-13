” الديمقراطية” تدين اقتحام قوات الإحتلال لمدينتي رام الله والبيرة ومداهمة مقر (مؤسسة الضمير)

وطن للأنباء: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم اقتحام قوات الإحتلال بعشرات الآليات لمدينتي رام الله والبيرة وبمرافقة شاحنات ، واقتحامها “لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” ومصادرة محتوياتها وأرشيفها،في استمرار لسياسات الإحتلال وإجراءاته التي تستهدف مؤسسات شعبنا الفلسطيني الإجتماعية والحقوقية.

كما أدانت الجبهة ترويع المواطنين وإطلاق النار وقنابل الغاز في ساحة مستشفى رام الله الحكومي واعتقال مواطنين والإعتداء على الصحفيين أثناء الإقتحام، واعتبرت الجبهة ان استهداف المؤسسات الفلسطينية يأتي ضمن استهداف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه، ويتزامن مع الهجمة الشرسة التي يقودها المستوطنون بحماية ومشاركة جيش الإحتلال على مزارعينا وقرانا وخاصة في موسم جني ثمار الزيتون الحالي.

وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب استراتيجية وطنية موحدة مجمع عليها تعتمد المقاومة الشعبية المؤطرة والسياسية والديبلوماسية النشطة، وتشديد المطالبة بالحماية الدولية لشعبنا تحت الإحتلال ولحين كنسه عن أرضنا الفلسطينية وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.