"الأوقاف": 26 اقتحاما للأقصى ومنع الأذان 150 وقتا في الإبراهيمي خلال أيلول

وطن للأنباء: رصدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تصاعداً بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي خلال أيلول/سبتمبر الماضي، تجسّدت في 26 اقتحاماً للأقصى، ومنع رفع الأذان في الإبراهيمي 150 وقتاً، ضمن حصيلة وُصفت بالتصعيدية طالت مساجد عدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان سلطات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي بالكامل 6 أيام بحجة الأعياد اليهودية، وتواصل إغلاق بابهِ الشرقي وتغطية نوافذه بالسواتر منذ مطلع عام 2025، مع اقتحامات متكررة نفذها وزراء إسرائيليون.

وحذّرت من مطالبات متزايدة من منظمات الهيكل المزعومة بفتح الأقصى أمام المستوطنين أيام السبت لفرض تقسيم زماني ومكاني، مشيرة إلى صلوات وطقوس جماعية في مقبرة باب الرحمة شملت النفخ في البوق فوق قبور المسلمين.

ولفتت إلى تصاعد الممارسات التلمودية داخل باحات الأقصى، وأداء السجود الملحمي وصلوات علنية، مع فرض إجراءات مشددة واقتحام محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة بالتزامن مع خطب الجمعة للتضييق على المصلين.

وامتدت الاعتداءات إلى مساجد أخرى؛ إذ أحرق مستوطنون مسجد عماد الدين زنكي في نابلس وكتبوا عبارات عنصرية على جدرانه، واقتحموا مسجد مادما الجديد وألقوا قنابل غاز أدت لإصابات بالاختناق، إضافة إلى هدم مصلى الدعيسات في منطقة الجفتلك بمحافظة أريحا.

تأتي هذه الانتهاكات المتصاعدة ضد دور العبادة والمقدسات الإسلامية في إطار استراتيجية ممنهجة لفرض وقائع تهويدية جديدة، وتكثيف السيطرة المكانية والزمانية على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، مستغلة الأعياد اليهودية لتصعيد الهجمات بحماية كاملة من قوات الاحتلال.