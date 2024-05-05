ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على ميس الجبل جنوب لبنان

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف للاحتلال على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء قيامهم بتفقد منازلهم ومحالهم التجارية والاضرار التي لحقت بها جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة منذ سبعة اشهر، ما اسفر عن استشهاد عدد منهم، وإلحاق اضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن فرق الدفاع المدني تواصل اعمالها في رفع الانقاض والبحث عن ناجين.

يذكر أن مدفعية الاحتلال قصفت منطقة كرحبون في الاطراف الشمالية لبلدة عيترون في قضاء بنت جبيل وأطراف بلدة علما الشعب في صور جنوب لبنان.

وفي السياق أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه بعد الإعلان عن استشهاد 3 مدنيين لبنانيين في هجوم لسلاح الجو التابع لجيش الاحتلال، أُعلنت حالة تأهب دفاعية (للتعامل مع القصف المتوقع) في منطقة الحدود الشمالية.

