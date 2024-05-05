الاحتلال يخطر بهدم مساكن المواطنين في عرب المليحات شمال غرب أريحا

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم مشاكن المواطنين في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال اقتحمت تجمع عرب المليحات، وسلمت عدد من المواطنين إخطارات هدم عرف من بينهم حتى اللحظة 5 مساكن للأشقاء صالح، وأكرم، وطالب سليمان مليحات، ومسكن وبركس للأغنام لمحمد سليملن مليحات.

وأضاف، أن الاحتلال ما زال متواجد في التجمع حتى لحظة طتابة الخبر.

وحذر من عملية ترحيل قريبة لسكان عرب المليحات خاصة مع اقتحامات المستعمرين المستمرة للتجمع، آخرها أمس حيث أقتحم التجمع مرتين من قبل المستعمرين وفتشوا 4 مساكن وأطلقوا الحجارة على مسكن أخر.