سوريا: عدوان إسرائيلي على حلب تزامناً مع اعتداءٍ للجماعات المسلحة بالطيران المُسيّر

وطن: استشهد وأُصيب عددٌ من المدنيين والعسكريين، فجر اليوم الجمعة، من جرّاء عدوانٍ إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط في ريف مدينة حلب، تزامن مع تنفيذ الجماعات الإرهابية المسلحة اعتداءً باستخدام طائراتٍ مُسيّرة.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية عن وقوع اعتداءٍ جوي إسرائيلي من اتجاه أثريا جنوبي شرقي محافظة حلب، حوالى الساعة 1:45 بعد منتصف الليل، مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف حلب شمالي سوريا.

وكشفت الوزارة أنّ الاعتداء الإسرائيلي تزامن مع اعتداءٍ بالطائرات المُسيّرة، نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي.

وأكّدت أنّ العدوان أدّى إلى استشهاد وجرح عددٍ من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

يُذكر أنّ مدنيَّين سوريين أُصيبا من جرّاء عدوانٍ جوي إسرائيلي، أمس الخميس، نُفّذ من اتجاه الجولان المحتل، واستهدف مبنىً سكنياً في منطقة السيدة زينب، في ريف دمشق.

ومع تكرّر الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال أراضيها، تُشدّد الدولة السورية على أنّ السياسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال تُنذر بإشعال المنطقة، وتدفعها نحو تصعيدٍ شامل.