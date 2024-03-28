إدراج دفعة جديدة من المستوطنين وكياناتهم على قائمة الإرهاب الوطنية

رام الله – وطن: أعلنت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الفلسطينية، دفعة جديدة من "المستعمرين وكياناتهم الإرهابية" على قائمة الإرهاب الوطنية.

وجاء قرار الجنة استنادا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14 للسنة 2022 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما احكام المادة 10 منه وبموجب قرار مجلس الامن الدولي رقك 1373.

وشمل القرار "إدراج كيان وأفراد إسرائيليين إرهابيين على قائمة الإدراج الوطنية ثبت ارتكابهم أو اشتراكهم أو تسهيلهم أعمال إرهابية، وذلك فيما ينحصر بـ 15 فردا وكيان واحد.

كما يشمل القرار التجميد الفوري لأموال وأصول الكيان والأفراد الإسرائيليين الإرهابيين المدرجين في القرار، ومخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأن تطبيق القرار المذكور بصورة فورية.

يذكر أن اللجنة أنشِئت بموجب المادة (98) من قرار بقانون رقم (39/2022) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وتمارس صلاحياتها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وفقا للمرسوم الرئاسي رقم (14/2022)، لا سيما القرار رقم (1373) المتعلق بإنشاء قائمة وطنية للإرهاب، ولها في سبيل ذلك إدراج أي شخص أو كيان على قائمة الإدراج الوطنية تتوفر بحقه أسباب معقولة لارتباطه بأعمال إرهابية وفقا لمعايير محددة.

ويترأس اللجنة: النائب العام، وتضم في عضويتها: رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ووكلاء وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، إضافة الى مسجل الشركات، ومدير وحدة المتابعة المالية، ومدير الرقابة في سلطة النقد، ومدير عام هيئة سوق رأس المال، ومدير المكتب المركزي الوطني "انتربول فلسطين"، ورئيس سلطة الأراضي، وممثلين عن جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي.