"طوفان الأقصى" في اليوم 174.. الاحتلال الإسرائيلي مستمر بقصف وارتكاب المجازر في قطاع غزة

وطن: تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق متعددة في قطاع غزة، وبشكل خاص في منطقة رفح، لليوم الـ174 على التوالي منذ بدء عملية "طوفان الاقصى"، وفي الوقت نفسه، قامت قوات الاحتلال باقتحام مجمع ناصر الطبي في خان يونس واعتقلت عددًا من الكوادر الطبية والشبان النازحين.

ويأتي ذلك بعد يوم من قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مجمع الشفاء ومناطق أخرى في رفح ومخيمات النازحين في المواصي غرب خان يونس، حيث أسفرت عن استشهاد العديد من المواطنين.

وفي الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال في فرض الحصار على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وارتكاب جرائمه وانتهاكاته، تواصل المقاومة مواجهته لقواته في المنطقة.

من جانب آخر، أطلقت عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع ومستوطنات الاحتلال في الجليل.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 32490 شهيدًا، بالإضافة إلى 74889 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 174:

3:23 | مصادر طبية: إصابة شاب برصاص الاحتلال بالفخذ خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام الاحتلال حي رفيديا في مدينة نابلس.

3:16 | اندلاع حريق بأحد المحلات التجارية خلال المواجهات المندلعة في مخيم قلنديا شمال شرق القدس.

3:12 | لحظة إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

2:50 || مصادر محلية: استهداف قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام حي رفيديا بنابلس.

2:31 || مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم منزل عائلة الشهيد محمد مناصرة في مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة.

2:26 | مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة ياسوف شرق سلفيت وتداهم منزل المواطن طارق لافي

2:22 | قوات الاحتلال تقتحم منزلا في مخيم العروب شمال الخليل

2:18 | جانب من تواجد قوات الاحتلال في حي رفيديا بمدينة نابلس.

2:15 | قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز صره العسكري

2:12 | الاحتلال يصادر دراجة نارية خلال انسحابه من قرية عوريف جنوب نابلس

2:09 | مصادر محلية: إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال في مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة.

2:08 | طيران الاحتلال يستهدف مبانٍ سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

2:07 | قوات الاحتلال تقتحم قرية سرطة قضاء سلفيت وتداهم منازل المواطنين وتخرب محتوياتها

2:01 | قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب شمال شرق القدس المحتلة.

1:51 | قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية ..

1:49 | آليات الاحتلال العسكرية تطلق النار في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة تزامنا مع قصف مدفعي

1:46 | قوات الاحتلال تقتحم بلدة سعير شمال الخليل.

1:25 | طائرات الاحتلال تشن غارة على رفح جنوب قطاع غزة

1:20 | جانب من اقتحام قوات الاحتلال لبلدة عوريف جنوب نابلس

1:15 | تظاهرة في الدار البيضاء بالمغرب رفضا لحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة

1:02 | قوات الاحتلال تداهم عددا من منازل المواطنين خلال اقتحام بلدة حوسان بمدينة بيت لحم

12:53 | لحظة انتشال طفل على قيد الحياة بعد دفنه تحت ركام منزل قصفه الاحتلال في غزة

12:49 | قصف مدفعي شرق مخيم جباليا شمال غزة

12:38 | قوات الاحتلال تطلق النار في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة

12:33 | قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم الان

12:32 | قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس

12:30 | قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

12:22 | جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل

12:18 | مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت جالا في بيت لحم.