"القسّام" تعيد نشر صوتية لقائدها العام محمد الضيف: ابدؤوا بالزحف نحو فلسطين

وطن: أعاد الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، نشر مقطع صوتي مقتضب لقائد هيئة أركان "القسّام"، محمد الضيف.

وفي الصوتية، دعا الضيف أبناء العالمين العربي والإسلامي إلى "البدء بالزحف الآن وليس غداً، نحو فلسطين"، حاثاً إياهم على "ألا يجعلوا حدوداً ولا أنظمةً ولا قيوداً تحرمهم شرف المشاركة في تحرير المسجد الأقصى".

وهذه الصوتية هي جزء من الرسالة التي وجّهها الضيف إلى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية يوم السبت، الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي أعلن فيها انطلاق ملحمة "طوفان الأقصى"، رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

ويأتي نشر هذه الصوتية في اليوم الـ173 من "طوفان الأقصى"، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية خوض المعارك الضارية ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مختلف محاور القتال في قطاع غزة، موقعةً الخسائر الفادحة في صفوفها.

بالتوازي، تواصل المقاومة الإسلامية في كل من لبنان والعراق، والقوات المسلحة اليمنية، تنفيذ العمليات العسكرية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، فيما تخرج المظاهرات في الدول العربية، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.