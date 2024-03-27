130 نائبا بريطانيا يطالبون حكومتهم بتعليق صادرات السلاح لإسرائيل

وطن: وجه أكثر من 130 نائبا بالبرلمان البريطاني الأربعاء، رسالة إلى حكومة بلادهم، يدعون فيها وزارتي الخارجية والأعمال والتجارة لتعليق تراخيص مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل".

وورد في الرسالة الموقعة من نواب أحزاب المعارضة في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، إلى وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك ووزير الخارجية ديفيد كاميرون: "باعتبارنا برلمانيين من أحزاب مختلفة ندعوكم إلى تعليق فوري لتراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"".

وشددت الرسالة على أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة تجاوز 32 ألفا، وأن 70 بالمئة منهم نساء وأطفال.

وأشارت إلى أن 80 بالمئة من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة دمرت، فضلا عن خطر المجاعة التي أصبحت على الأبواب.​​​​​​​.​​​​​​​

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر:الأناضول