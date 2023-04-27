الاحتلال يقدم لوائح اتهام ضد 7 فتية من القدس

وطن: قدم الإدعاء الإسرائيلي، اليوم الخميس، لوائح اتهام أمام محكمة أحداث الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، ضد 7 فتية من شرقي المدينة بتهمة مهاجمة قوات الاحتلال والمستوطنين بالحجارة والألعاب النارية في حي الطور الشهر الماضي.

وبحسب لوائح الاتهام، فإن الفتية أغلقوا أحد الشوارع بصناديق القمامة لجلب قوات الاحتلال للمنطقة ثم رشقوها بالحجارة والألعاب النارية.

وطلبت النيابة الإسرائيلية من المحكمة الأمر باستمرار حبس الفتية حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم.