منظمات استيطانية تعلن استئناف اقتحامات "الأقصى" بدءًا من الاثنين المقبل

وطن: اعلنت منظمات استيطانية، مساء اليوم السبت، عن استئناف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.

وبحسب مصادر اعلام عبرية، فان ما تسمى "منظمة عائدون لجبل الهيكل" اعلنت انها ستجدد اقتحامات المستوطنين للمسجد الاقصى ابتداءً من يوم الاثنين القادم.

يذكر أن اقتحمات المستوطنين توقفت خلال العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك.

يشار الى أن عشرات المستوطنين يقتحموت المسجد الاقصى، على شكل جماعات من الاحد الى الخميس وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال