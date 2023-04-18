الحكم على مقدسي بالسجن 10 أشهر والإفراج عن 6 آخرين

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر بحق إيهاب أبو سنينة من القدس المحتلة، ودفع غرامة مالية بقيمة 1200 شيكل.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى، فإن المحكمة أصدرت قراراً بالإفراج عن 6 شبان من معتقلي يوم الجمعة بشروط مقيدة أهمها الابعاد عن المسجد الاقصى مدة 30 يوما، وهم: موسى طرشان، عمر كبها، فيصل كبها، أحمد كبها، مهدي كبها، أمير كبها.

فيما سيتم الإفراج عنهم بشروط مقيدة أهمها الإبعاد عن المسجد الأقصى مدة 30 يوماً.