ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في "الأقصى" بالقدس المحتلة

وطن للانباء: أدى ربع مليون مواطن ومواطنة ( 250 ألفا) من انحاء فلسطين اليوم، صلاة الجمعة الاخيرة ة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم اجراءات الاحتلال وحواجزه التي حالت دون وصول الآلاف من اهالي الضفة الغربية للقدس.

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية ان 250 الف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك في المسجد الاقصى.

وتوافد الاف المصلين منذ ساعات الفجر الاولى الى مدينة القدس لاداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان.

وفرضت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، قيودا مشددة على وصول المواطنين من الضفة إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة الاخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ومنع الالاف من الوصول الى المدينة المقدسة.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، ازدحاما كبيرا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وحاول بعض الشبان تسلق جدار الفصل العنصري الذي يقيمه الاحتلال للوصول الى القدس، غير أن دوريات عسكرية الاحتلال لاحقتهم، بحسب شهود عيان.