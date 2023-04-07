130 الف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى

وطن: أدى 130 الفاً، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الاقصى المبارك بالقدس اليوم.

وتوافد الاف المصلين منذ ساعات الفجر الاولى الى مدينة القدس لاداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 130 ألف مصل أدوا الجمعة الثالثة من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال على المصلين، بإغلاق محاور الطرق الرئيسة، ونشر ما يزيد على 2300 جندي احتلالي عند أبواب المسجد الأقصى، وأبواب البلدة القديمة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا العسكري، أمام مركبات المواطنين ومنعت من هم دون سن الـ55 عاما من الدخول إلى القدس للوصول إلى المسجد الأقصى، كما نصبت متاريس حديدية عند بابي العمود، والزاهرة، وشارعي الأنبياء وصلاح الدين، وغيرها.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت، فجر اليوم، على عشرات المصلين، الذين حاولوا دخول المسجد الأقصى، لأداء صلاة الفجر.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال منعت الشبان ممن هم دون سن الأربعين من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب عند باب حطة أحد أبواب المسجد، كما اعتدت على أصحاب البسطات والباعة المتواجدين على أبواب المسجد الأقصى.

(المصدر- وفا)