"أسدام جلوبال" تنظم ورشة حول الأمن الرقمي لطلبة "خضوري رام الله"

وطن: نظمت شركة أسدام جلوبال للاعلام الرقمي، والتدريب والاستشارات ورشة حول الأمن الرقمي بالتعاون مركز التعليم المستمر في جامعة فلسطين التقنية "خضوري رام الله"

وحضر الورشة التي عقدت في مقر الجامعة في رام الله نحو خمسين طالب وطالبة من التخصصات المختلفة في الجامعة، والذين أكدوا على أهمية مثل هذه الدورات لمجاراة العالم الرقمي، وسبل الحماية من مخاطره

واستعرض المدرب في الاعلام الرقمي مراد السبع خلال الورشة أهمية الأمن الرقمي، وطرق حماية الخصوصية، وعملية تشفير الهواتف، وحمايتها من القرصنة والفايروسات

من جانبها أكدت مديرة مركز التعليم المستمر في الجامعة أماني حبوب، على ضرورة تكريس مثل هذه الورش في الجامعات والكليات لتعميق المعرفة والوعي بحماية الخصوصية، وحماية البيانات في ظل التطور في العالم الرقمي.

كما استعرضت الورشة التطبيقات الضرورية لحماية الهاتف، وحماية الأبناء وسبل السيطرة على هاتفك من خلال التحكم به عن بعد في حال السرقة والضياع، الى جانب موضوعات مهمة أخرى