طوفان الأقصى" في اليوم الـ209.. نتنياهو لن يقبل باتفاق صفقة تبادل تتضمن إنهاء الحرب على غزة والاحتلال يواصل حرب الابادة

وطن: واصل جيش الاحتلال قصف مناطق القطاع المختلفة لا سيما مدينتي رفح وخان يونس، لليوم الـ209 من " طوفان الاقصى"، مما تسبب في سقوط مزيد من الشهداء والمصابين، ورفع حصيلة الضحايا إلى اكثر من 34 الف شهيدا، و77 ألفا و704 مصابين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للاحتلال ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه لن يقبل باتفاق صفقة تبادل يتضمن إنهاء الحرب على غزة، وأنه في حال لم تتخلَ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن هذا الشرط فلن يكون هناك اتفاق وستقوم إسرائيل باجتياح رفح.

واعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34568 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الاصابات ارتفعت إلى 77765، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ209: