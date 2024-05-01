الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف طن من "الأسبستوس" في حطام غزة وهذه المادة تتطلب احتياطات خاصة

وطن: قدر المسؤول عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام مونغو بيرتش اليوم الأربعاء، وجود "أكثر من 800 ألف طن من الأسبستوس، في حطام غزة وحدها"، وهذه المادة الخطرة للصحة تتطلب احتياطات خاصة.

ولفت انّ كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في قطاع غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا.

وأوضح المسؤول عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في غزة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أنه "لفهم مدى ضخامة الأمر، جبهة القتال في أوكرانيا تبلغ 600 ميلًا (نحو 1000 كيلومتر) في حين أن غزة لا يزيد طولها عن 25 ميلًا وهي كلها جبهة قتال".

ولكن المشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو 300 كيلوغرام لكل متر مربع، وفقًا لتقدير أجرته الأمم المتحدة في منتصف أبريل/ نيسان.

وأضاف بيرتش: "يُعتقد أن هذه الأنقاض تحتوي على عدد كبير من القنابل غير المنفجرة، وسيكون تنظيفها أكثر تعقيدًا بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام".

وعبّر بيرتش عن أمله في أن تكون دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في نهاية المطاف "قادرة على أن تكون هيئة تنسيق لإزالة الألغام في غزة وتأسيس فرقنا الخاصة لتفكيك الألغام والقنابل".

وبخصوص التمويل، حصلت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام على خمسة ملايين دولار ولكن "لمواصلة عملنا خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، نحتاج إلى 40 مليون دولار إضافية"، وفق تأكيد المسؤول الأممي.

واستطرد: "لكن سيحتاج قطاع غزة إلى مئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات عدة لجعل غزة آمنة للسكان".

وكان المسؤول في خدمة الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة الألغام، بير لودهامير، أكد أن جعل غزة آمنة من الذخائر غير المتفجرة قد يستغرق 14 عاماً.

وقد خلّفت الحرب نحو 37 مليون طن من الركام، مضيفًا أنه من المستحيل تحديد كمية الذخائر غير المتفجرة في القطاع الذي تحوّلت فيه الأحياء المكتظة إلى أنقاض وركام، بعد نحو سبعة أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف.