بصمات الحرب على التعليم في الضفة الغربية

كتبت ساره عويضات: التعليمُ قطاعٌ حيويٌّ لا تَخْفَى أهميَّتُه على أحدٍ؛ فهو أحدُ أهم العوامل للنهوض بالمجتمع من خلال تقدم كفاءاتٍ واعدة تستطيع أن تقدمَ الكثير في قِطار التنمية.

أما من أهمِّ الأزماتِ التي عصفت بقطاع التعليم وخصوصاً هذه الفترة وأثرت بهِ بشكلٍ واسع هيَ الحرب، فكيف هي ظروف التعليم الجامعي خلال هذه الفترة، وما يُعانيه من صعوباتٍ؟ وأبرز التحديات؟ وكيف يتم التعامل مع الأمور الطارئة والأزمات التي تواجه الشؤون التعليمية؟

من أكثر القطاعات التي تتأثر بظروف عدم الاستقرار هو قطاع التعليم، سواء كان قطاع التعليم الجامعي أو بالمدارس؛ لكن عندما يتوقف التعليم الجامعي لفترة معينة، تظهر تأثيرات ملموسة وعميقة تتجاوز الجامعات لتشمل المجتمع بأكمله فتأخر تخرج الطلاب يؤدي إلى تأخير دخولهم سوق العمل، مما يؤثر على تزويد القطاعات المختلفة بالكفاءات اللازمة.

كما يتعطل البحث العلمي والابتكار، ما يحد من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يعتمد عليه تطور البلاد ويؤثر توقف العملية التعليمية سلبًا على الاقتصاد المحلي، حيث تلعب الجامعات دورًا مهمًا فيه من خلال الإنفاق والاستثمارات المرتبطة بالنشاط الطلابي والأكاديمي لكن التعليم يتراجع أحيانًا أمام حاجاتٍ أخرى أكثر إلحاحًا؛ لكن مهما كانت الظروف، ومهما تكن الصعوبات، يجب أن نهتم دائماً وأبداً بالتعليم، خصوصاً التعليم الجامعي لأن بنية أي مجتمع تعتمد على حجم الكفاءات التي تنتجها الجامعات؛ ولا يمكن بناء القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية المختلفة دون تخريج كفاءات في هذه القطاعات فالجامعات مصنع إنتاج ينتج لنا أناساً مؤهلين في كل القطاعات، سواء التقنية أو القطاعات التي تهتم في بناء الإنسان؛ ولذلك الاهتمام بالجامعات يكاد يكون ركناً أساسياً في بناء التنمية بمفهومها الشامل، فيتم التركيز على الجامعات في كل المجتمعات من أجل النهضة بالدولة بشكل خاص وتأثيره على العالم بشكل عام في الأشهر الماضية، وبسبب الحرب، كان هناك تأثيرٌ على العملية التعليمية بالنسبة للطلاب الجامعات الجامعات في معظم جامعات الوطن تم التعامل مع الطلبة بشكل إيجابي ومرن؛ مثلًا في بداية الحرب ومع الاستنفار الذي صاحبها في الضفة العربية من تضييقات وعمليات فدائية، تم تحويل الدوام كليًا إلى دوام إلكتروني.

وفي الأشهر القليلة الأخيرة، المحاضرات تم إعطاؤها للطالب بالطريقة التي تناسبه حسب مكان إقامته؛ فالطالب الذي تعرقله وتقيده حواجز الاحتلال يوجد له بديل عن الدوام الوجاهي وهو الإلكتروني، والطالب الذي لا تقيده الحواجز يمكنه الحضور وجاهيًا.

هذه الخطوات إن دلت على شيء تدل على تعاون الجامعات مع طلابها وتقدير ظروفهم مسؤولية الطالب في وقت الأزمة لكن على الطالب ايضا أن يطور من نفسه وأن لا يقف وقفة المتفرج في وقت الأزمة، تتعاظم مسؤولية الطالب تجاه نفسه ومجتمعه من المهم ألا يتخذ الطالب موقف المتفرج، بل يجب أن يسعى ليكون فاعلاً ومبادرًا في تطوير قدراته الشخصية والأكاديمية.

ونحن اليوم نعيش في عالم مفتوح من مصادر المعرفة؛ صحيح أن هذا لا يغطي التعليم الجامعي، لكن يجب أن يستمروا في البحث في تخصصاتهم ومتابعتها سواء بالقراءة أو بالبحث العلمي حتى، فمثلاً ممكن الاستفادة من الموارد المتاحة عبر الإنترنت، مثل الدورات المجانية، والورش العملية والندوات الإلكترونية وفي الختام التعليم ليس مجرد مسار أكاديمي، بل هو جسر يعبر به الشباب نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، وأيضاً يظهر التعليم الجامعي كحجر زاوية في تنمية الفرد والمجتمع، خصوصًا في أوقات الأزمات، و على الجميع، من صانعي السياسات إلى المؤسسات التعليمية والطلاب أنفسهم، العمل معاً لضمان أن يظل التعليم شعلة تنير درب الأمل والتقدم حتى في أشد الأوقات تحديا وأخيراً وليس آخراً في غزة، حيث الحياة تتحدى الصعاب، يقف الصمود كشاهد على إرادة شعبٍ لا يُقهر.

تتجسد ذكرى الشهداء في كل زاوية، وتنبض بالحياة في كل نفس يتنفسه سكانها. وكما قال الشاعر: "وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا". لتذكرنا هذه الكلمات بأن الحرية والعدالة تُنتزع، لا تُمنح، وأن كل تضحية تُرسم لغدٍ أكثر إشراقًا، لذلك فلتكن ذكرى الشهداء دافعاً لنا جميعاً نحو غدٍ أفضل، حيث الأمل ينير الدروب والعزم لا يلين، فعلى هذه الأرض، كلُ حجرٍ يروي قصة تضحية، وكل يوم يمر هو تجديد للعزم على بناء مستقبل يليق بتضحيات الشهداء، وعلى هذه الأرض فعلاً عليها ما يستحق الحياة.