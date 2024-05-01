الرئيس الكولومبي: سأقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"

وطن: قرر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم الأربعاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع"إسرائيل" بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

وانتقد بترو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة وطلب الانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قضية رفعتها لدى محكمة العدل الدولية.

وأكد بيترو في كلمة له أن العلاقات مع "اسرائيل" سوف تنقطع بسبب "وجود حكومة إبادة جماعية".

وقال "إذا ماتت فلسطين، تموت الإنسانية ولن نتركها تموت".

وتابع "لا يمكن للدول أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأحداث في غزة".

وكان غوستافو بيترو، هدد في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة. حينها، رد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "دعم رئيس كولومبيا لحركة حماس وصمة عار على جبين شعبه".

وسبق أن دعم غوستافو بيترو، رئيس البرازيل بعد تصريحات الأخير بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، وهي التصريحات التي قوبلت بغضب إسرائيلي ورفض أمريكي، قبل أن يعلن غوستافو بيترو "دعمه الكامل" للرئيس البرازيلي وتصريحاته، ودعا العالم "إلى وضع حد لانتهاكات بنيامين نتنياهو".