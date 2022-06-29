بينيت: لن أترشح في الانتخابات المقبلة

وطن: أعلن رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح للمنافسة في الانتخابات العامة المقبلة للكنيست والتي من المتوقع أن تُجرى في 25 تشرين الأول/ أكتوبر أو الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت اليوم، الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست وتمويل الأحزاب، بتأييد 74 عضو كنيست ومعارضة 5، لينتقل إلى لجنة الكنيست، ودمج جميع مشاريع قوانين حل الكنيست، لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، للتصويت عليهما مساء اليوم. وسيتم إقرار موعد الانتخابات بالقراءة الثالثة.