رمزي رباح لـوطن: اللجنة التنفيذية ستقر في جلستها المقبلة من يتولى رئاسة دائرة شؤون المفاوضات

وطن: اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح لـوطن، أن توزيع رؤساء الدوائر داخل اللجنة التنفيذية لم يحسم خلال جلستها التي عقدتها الخميس الماضي في رام الله.

وقال رباح أنه تم تقديم مقترحات مكتوبة بتوزيع الدوائر داخل اللجنة التنفيذية، ولكن لم يصادق عليها في الجلسة الاخيرة، وتم تأجيل التصويت على توزيع المهام والمناصب بين اعضاء التنفيذية للجلسة المقبلة للجنة التنفيذية.

وتعليقا على ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن اللجنة التنفيذية اقرت منح أمين سر اللجنة حسين الشيخ، منصب رئيس دائرة شؤون المفاوضات، أوضح رباح بأنه تم ترشيح الشيخ لهذا المنصب، ولكن لم يتم التصويت على هذا المنصب، وسيقر ذلك في الجلسة المقبلة للجنة التنفيذية.