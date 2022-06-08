وزارة صحة الإحتلال تطلب إعادة ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

وطن: وسط مخاوف من انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا في الداخل المحتل ، أوصى فريق من وزارة صحة الإحتلال باستئناف ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، خاصة في التجمعات.

هذا ولم يوصي ببدء إعطاء الجرعة الخامسة من اللقاحات المضادة للفيروس بعد ، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم هذا الأمر مرة أخرى وفقاً لمعدلات الإصابة بالأمراض.

وأوصى الفريق بالسماح لأي شخص فوق سن الخامسة بالحصول على جرعة معززة، كما يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يكونوا حاصلين على 3 جرعات من اللقاح. هذا وسترفع التوصيات إلى مدير عام وزارة الصحة لاعتمادها.