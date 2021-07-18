رئيس خارجية الاحتلال إلى الرباط آب المقبل

وطن: يعتزم وزير خارجيّة الاحتلال، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، زيارة العاصمة المغربيّة الرباط، في أوائل آب/ أغسطس المقبل، بحسب ما أفاد موقع "واللا" العبري، مساء الأحد.

ونقل الموقع عن مصادر اسرائيلية، لم يسمّها، القول، إن لبيد اتفق على زيارة الرباط، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، يوم الجمعة الماضي، والذي قال لبيد خلاله، إن إسرائيل والمغرب سيعملان على "تعزيز العلاقات بينهما، وعلى إنشاء تعاون اقتصادي وتكنولوجي وثقافي وسياحي".

وقال الموقع إن الزيارة التي تأتي "لتدشين البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب"، قد تتأثر بـ"التغيرات في مدى انتشار كورونا في إسرائيل والمغرب".

وستكون هذه أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى المغرب منذ استئناف العلاقات بين البلدين في كانون الأول/ ديسمبر 2020.

المصدر: (عرب 48)