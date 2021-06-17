جيش الاحتلال يهدم منزلين ويخطر 12 منشأة بالهدم في الخليل

وطن: هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين، وأخطر 12 منشأة أخرى، بينها مساكن، بالهدم بمحافظة الخليل.

ففي بلدة بيت أمر، شمال الخليل، هدم جيش الاحتلال منزل المسن عزمي محمد سالم العجلوني، وبركسا (منزلا من الصفيح) يقطنهما نحو 30 فردا، بذريعة تشييدهما دون ترخيص.

وقال العجلوني (85 عاما) إن قوة من جيش الاحتلال حاصرت المنزل واقتحمته وأجبرتهم على إخلائه تمهيدا لهدمه.

وأضاف أنه أبلغ الجنود بوجود أطفال نيام، وأن 30 فردا بينهم بناته وأحفاده يسكنون في المنشأتين، لكنهم أصروا على إخلائهم بالقوة، وتنفيذ الهدم.

وفي ذات السياق، وزع جيش الاحتلال 12 إخطار هدم لمنشآت في بلدة يطا، جنوبي الخليل.

وقال منسق لجنة الحماية والصمود جبال جنوب الخليل ومسافر يطا، فؤاد العمور، إن قوة إسرائيلية وزعت "إخطارات هدم نهائية في منطقة الجوايا، شرق بلدة يطا، بحجة إقامتها دون ترخيص".

وذكر منسق اللجنة أن من بين المنشآت المخطرة، 5 منازل، 4 آبار مياه، بركس وغرفتين زراعيتين.

وداهم الاحتلال المسكن للمرة الثانية خلال ست سنوات، رغم امتلاك جميع الأوراق الثبوتية للأرض المقام عليها هذا البناء، ووجود قرار من محكمة الاحتلال بالسماح لأصحابها بالسكن فيه.