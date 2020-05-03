"وقفة عز" | ثلث أعضاء مجلس إدارة الصندوق لم يقدموا أي تبرع





وطن: تكشف القائمة الجديدة لأسماء المتبرعين لصندوق "وقفة عز"، عن أرقام متواضعة لحجم التبرعات من رجال أعمال وشركات كبيرة، وغياب لتبرعات من بعض اعضاء مجلس إدارة الصندوق.



التبرعات التي تمكن الصندوق من جمعها من 138 شركة ورجل أعمال بلغت قرابة 13 مليون دولار حتى الآن، فيما بلغ حجم التبرعات التي قدمها أعضاء مجلس إدارة الصندوق بشكل شخصي 3175000 دولار، وهو ما يساوي قرابة 24% من حجم التبرعات.



وبلغ عدد المتبرعين من أعضاء الصندوق 19 عضواً من أصل 29 عضواً، أي أنه لايزال أكثر من ثلث الأعضاء ويبلغ عددهم 10 أعضاء لم يتبرعوا بشكل شخصي للصندوق حتى الآن.



وفيما يلي ننشر قائمة أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذين تبرعوا لصالح "وقفة عز":



1. طلال ناصر الدين (رئيس الصندوق) - تبرع بـ مليون شيقل.

2. منيب المصري (عضو) - تبرع بـ مليون دولار.

3. سالم أبو خيزران (عضو) – تبرع بمبلغ 750 ألف شيقل.

4. بشار المصري (عضو) – تبرع بمبلغ مشترك مع صبيح المصري بلغ مليون دولار.

5. راغب العارف (عضو) – تبرع بمئة ألف شيقل.

6. سمير زريق (عضو)- تبرع بـ750 ألف شيقل.

7. عمر العلمي (عضو) – تبرع باسم شركة سجائر القدس بمبلغ 500 الف شيقل.

8. أسامة عمرو (عضو) – تبرع بـمئة ألف شيقل.

9. نافذ الحرباوي (عضو) – تبرع بمبلغ 150 ألف شيقل.

10. هاشم الشوا (عضو) –تبرع بمبلغ 180 الف شيقل ضمن تبرعات موظفي بنك فلسطين.

11. خالد كالوتي (عضو)- تبرع بمبلغ 50 الف شيقل.

12. رفيق أبو منشار (عضو) – تبرع بمبلغ 200 ألف شيقل.

13. سعيد زيدان (عضو) – تبرع بمبلغ 5 آلاف دولار.

14. عبدو إدريس (عضو) – تبرع بمبلغ 50 الف شيقل.

15. عرفات عصفور (عضو)- تبرع بمبلغ 25 الف شيقل.

16. عمار العكر (عضو) – تبرع بـ5 آلاف دولار.

17. عزيز عبد الجواد (عضو)- تبرع بمبلغ 5 آلاف دولار.

18. نصار نصار ( عضو)- تبرع بمبلغ 100 الف شيقل.

19. زاهي عنبتاوي "بوظة الأرز" (عضو)- تبرع بمبلغ 300 ألف شيقل.



فيما يلي قائمة أعضاء مجلس إدارة صندوق "وقفة عز" الذين لم يتبرعوا للصندوق:



1. ريم مسروجي (عضوة)

2. باسم خوري (عضو)

3. جورج أبوعطية (عضو)

4. سامي أبو دية (عضو)

5. عمر هاشم (عضو)

6. بسام ولويل (عضو)

7. ماهر المصري (عضو)

8. عبد عطاري (عضو)

9. محمد العامور (عضو)

10. مطيع الزغير (عضو)



وفيما يلي قائمة أسماء الـ138 شركة ورجل أعمال الذين تبرعوا، وحجم تبرعاتهم:







