منتدى مناهضة العنف ينظم سلسلة لقاءات في محافظات الضفة الغربية

وطن للأنباء: نظم منتدى مناهضة العنف بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الريفية لقاء مع مؤسسات مدينة نابلس لعرض ونقاش خطة المناصرة للحملة، وعرض ورقة الحقائق بعنوان" نساء فلسطين بين عنف الاحتلال وعنف البنى الاجتماعية"

وقالت منسقة المنتدى صباح سلامة بأن الحملة لهذا العام تنطلق من رؤية حقوقية نسوية، في ظل ما تتعرض له النساء من انتهاكات تضاعف من هشاشتهن ومخاطر تعرضهن للعنف.

مشيرة أن الحملة تتركز على محورين رئيسيين: جرائم قتل النساء وضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وعنف الاحتلال والمستوطنين ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.

وتضمن اللقاء عرض ملخص الورقة البحثية التي تسلط الضوء الضوء قضايا: جرائم قتل النساء وفجوات الحماية القانونية والمؤسسية، والعنف الرقمي، وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين، وتنطلق الورقة من أن حماية النساء الفلسطينيات ليست قضية ثانوية يمكن تأجيلها إلى ما بعد انتهاء النزاع، بل شرط لتحقيق العدالة الاجتماعية والوطنية، مؤكدة ان حماية النساء ليست استجابة طارئة بل مسؤولية وطنية دائمة.

وقالت ريم أسمر مسؤولة مشروع "تمكينها" لتعزيز أصوات النساء من أجل التغيير والمساواة في المناطق الريفية في فلسطين، بأن شراكة جمعية تنمية المرأة الريفية في حملة ال 16 يوم التي يقودها المنتدى تأتي في إطار تكامل الجهود والمبادرات التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني لمناهضة العنف وتعزيز وصول النساء إلى الحماية والتمكين.وتسليط الضوء على أهمية الأدوار التي تقوم بها هذه المؤسسات في مواجهة العنف ضد المرأة، وتعزيز قضايا الحماية والاستجابة لاحتياجات النساء الناجيات من العنف.