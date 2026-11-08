الحرس الثوري يرد على خطة "البوابة الحديدية": الحصار لن يكسر إيران

- طهران تقلل من أهمية فريق "البوابة الحديدية" الأميركي وتصفه بأنه "مجرد تلاعب بالألفاظ"

- الحرس الثوري: أعددنا الترتيبات اللازمة للتعامل مع الحصار والتواصل مع الدول المجاورة

- واشنطن تشكل فريق عمل لتعطيل طرق نقل الأسلحة والتقنيات والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الأراضي الإيرانية

- تحقيق لـ"رويترز" يكشف شبكة إيرانية سرية لاستيراد معدات عسكرية بقيمة ملياري دولار منذ مطلع 2025

- إيران تواصل عرقلة الملاحة في مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس الاستهلاك العالمي من النفط

وطن للأنباء: قال الحرس الثوري الإيراني، الأحد، إن طهران ستكون "أكثر جدية" إذا كانت الولايات المتحدة جادة في فرض الحصار الاقتصادي، لكنه قلل من أهمية فريق عمل أميركي جديد أُنشئ لتعطيل طرق النقل البري الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن المتحدث باسم الحرس الثوري حسين محبي، إن خطة "البوابة الحديدية" "مجرد تلاعب بالألفاظ"، متوعداً بإصابة أضعاف ما تستهدفه واشنطن إذا تعرضت سفن إيرانية لهجوم. وجاءت تصريحاته غداة تعطيل القوات الأميركية سفينة شحن في بحر عُمان، قالت إنها حاولت خرق الحصار.

وأضاف أن الأميركيين لن يتمكنوا عبرها من تحقيق هدفهم، وهو ممارسة ضغط اقتصادي شديد لانهيار الاقتصاد الإيراني وتفكيكه. وقال إن الأميركيين ادعوا سابقاً أن إيران ستنهار اقتصادياً خلال أسبوعين، لكننا رأينا أن ذلك لم يحدث.

وسئل محبي عن احتمال استهداف الولايات المتحدة سفناً إيرانية، وأجاب: "في ظروف الحرب قد تقع مثل هذه الحوادث، لكن المهم أننا سنصيب أضعاف ما يصيبونه".

وأضاف: لن تتمكن أميركا أبداً من فرض الحصار الاقتصادي بالمعنى الذي تسعى إليه، وتطرحه بعناوين وخطط مختلفة. وإذا كانت أميركا جادة في هذا المجال، فنحن أكثر جدية، وقد أعددنا الترتيبات اللازمة للتواصل مع الدول المجاورة.

ولم يتطرق محبي، إلى حادث السفينة التي عطلتها القوات الأميركية السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، السبت، إن القوات المسلحة أقوى مما كانت عليه في بداية الحرب، وإن ردها سيكون فورياً وفعالاً ومن دون قيود جغرافية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

وأضاف أن القوات المسلحة تسيطر على مضيق هرمز، وأنه لن يُفتح إلا بعد قبول واشنطن شروط طهران، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.

وأمر قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر، السبت، بتشكيل فريق العمل "البوابة الحديدية". وقالت القيادة في بيان إن الفريق سيدعم الجهود الجارية للحكومة الأميركية لمنع إيران من استخدام الطرق البرية في نقل الأسلحة المتطورة ومواد أخرى.

وحمل البيان عنوان "القيادة المركزية تطلق فريق عمل لتعطيل طرق العبور البري الإيرانية الداعمة للشحنات غير المشروعة".

ويضم فريق العمل، طاقم داخلي نحو 20 فرداً من المدنيين والعسكريين، ومقره في تامبا بولاية فلوريدا، حيث مقر القيادة المركزية. وسينسق مع وكالات حكومية أميركية أخرى لمنع حركة أربع فئات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين: أنظمة الأسلحة المتطورة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والمواد الخاضعة للعقوبات، ومصادر الإيرادات غير المشروعة.

ولا ينص البيان على نشر قوات أميركية قرب الحدود الإيرانية، ويحصر مهمة الفريق في تنسيق الجهود الحكومية لتعطيل طرق النقل.

وقال مسؤول عسكري أميركي لوكالة "رويترز"، إن الوكالات المعنية يُتوقع أن تشمل وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات.

وخلص تحقيق لـ"رويترز" نشر مؤخراً، إلى أن إيران أنشأت شبكة سرية تابعة لأجهزتها العسكرية، استوردت عبرها معدات ومتفجرات وشاحنات ثقيلة بقيمة ملياري دولار على الأقل منذ يناير (كانون الثاني) 2025، متجاوزة الحصار والعقوبات الغربية.

ووصلت الشحنات، بحسب التحقيق، عبر بحر قزوين من روسيا، وبالشاحنات من آسيا الوسطى، وبطائرات شحن من الصين.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد أفادت بأن روسيا وافقت على تزويد إيران بـ90 منصة لإطلاق صواريخ موجهة تُركّب على المروحيات، وهي صواريخ تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع في أوكرانيا.

وقال كوبر إن تشكيل الفريق يعزز نجاح حصارنا المحكم على إيران في البحر. وأضاف أن تعزيز تعاون القيادة المركزية مع شركائها في الوكالات الأميركية سيقيد أكثر قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد ترسانتها العسكرية.

وقالت القيادة إن الحصار البحري الأميركي منع إيران، في الأشهر الأخيرة، من تصدير نفط خام تزيد قيمته على 25 مليار دولار.

وأضافت أن التطبيق الصارم للحصار في البحر مستمر بحق كل السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وكانت واشنطن قد أعلنت أن الحصار أدى إلى تحويل مسار 144 سفينة تجارية حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وتعرقل إيران منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط قبل الحرب. وتُجبر السفن على سلوك مسارات تحددها، وتبنت هجمات على ناقلات نفط.