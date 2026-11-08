مذكرة تفاهم بين المعهد المصرفي الفلسطيني ووزارة العمل لربط التدريب باحتياجات سوق العمل

وطن للأنباء: وقّع المعهد المصرفي الفلسطيني ووزارة العمل، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير المهارات المهنية، بما يسهم في إعداد كفاءات متخصصة في المجالات المصرفية والمالية، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص تشغيل الخريجين والباحثين عن عمل.

ووقّع المذكرة محافظ سلطة النقد ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي الفلسطيني يحيى شنار، ووزيرة العمل د. إيناس العطاري، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، ومدير عام المعهد د. أكرم حمدان، وعضو مجلس إدارة المعهد جمال حوراني، ومدير عام جمعية البنوك بشار ياسين، وعدد من مديري الدوائر من الجانبين.

وأوضح المحافظ أن تنمية الكفاءات البشرية وتأهيلها مهنياً تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتحولات المتسارعة في القطاعين المصرفي والمالي، لما لها من دور في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات، ورفع كفاءة أدائها وتطوير خدماتها، مشيراً إلى أن بناء قدرات الشباب الفلسطيني من خلال برامج تدريبية متخصصة، وبالتعاون بين المؤسسات الوطنية، يسهم في مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام بفاعلية في تطوير القطاعين المصرفي والمالي.

من جانبها، أكدت العطاري أن المذكرة تأتي في إطار توجه الوزارة نحو توسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، وتطوير برامج التدريب المرتبط بالتشغيل، بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع المهارات والكفاءات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن التعاون مع المعهد المصرفي الفلسطيني يتيح توفير برامج تدريب تخصصية تواكب تطورات القطاع المصرفي والمالي، وتدعم انتقال الخريجين والباحثين عن عمل من مرحلة التأهيل إلى فرص العمل الفعلية، بما يسهم في الحد من البطالة وتعزيز فرص التشغيل.

بدوره، أوضح حمدان أن المذكرة تعزز دور المعهد في نقل المعرفة والخبرات المتخصصة إلى الخريجين والباحثين عن عمل، من خلال البرامج التدريبية والشهادات المهنية التي يقدمها في المجالات المصرفية والمالية والإدارية، والعمل على تطوير برامج مشتركة مع وزارة العمل تستجيب لاحتياجات المؤسسات المالية والمصرفية، وتزوّد المتدربين بالمهارات العملية والمعرفة التخصصية اللازمة للانخراط في سوق العمل.

وتتضمن مذكرة التفاهم اعتماد المعهد المصرفي الفلسطيني مؤسسةً تدريبية متخصصة لدى وزارة العمل، وفق الشروط والإجراءات المعتمدة، وإدراج برامجه ودوراته التدريبية على منصة مواءمة فرص العمل (JOBMATCH)، بما يتيح للخريجين والباحثين عن عمل التعرف على الفرص التدريبية المتاحة والاستفادة منها. كما تشمل تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة ومتخصصة في المجالات المصرفية والمالية والإدارية، والاستفادة من برامج الوزارة الداعمة للتدريب والتشغيل.