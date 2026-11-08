د. محمود الفروخ يكتب لوطن: حفلة "هالووين" ثورية بالمقاطعة في رام الله

يا حبذا لو يقوم الرئيس محمود عباس بدعوة القيادة الفلسطينية الى حفلة "هالووين" في مقر المقاطعة، ويتمرد على حكمته وكبته السياسي ويخرج عن المألوف في بروتوكولات ضبط النفس حيال ما تتعرض له القيادة والشعب معا من ضغوطات وحصار وويلات وجرائم وانتهاكات من قبل الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.

فمثلا ماذا لو تقمص أبو مازن في هذه الحفلة شخصية صلاح الدين الايوبي ولبس درعاً واقياً من الحديد المقوى وطاقية مدببة و"أبرهولاً" من القماش المدلى ووضع سيفاً حقيقياً على خصره، وماذا لو تقمص حسين الشيخ شخصية هارون الرشيد، وماجد فرج سيف الدين قطز، وجبريل الرجوب الظاهر بيبرس، وتوفيق الطيراوي خالد بن الوليد، ومحمود الهباش الامام الشافعي، وأحمد المجدلاني محمد الفاتح، وزياد أبو عمرو طارق بن زياد، ورمزي خوري صهيب الرومي، ومحمود العالول سلمان الفارسي.

ربما سيكون صدى هذه الحفلة أعظم ما يمكن أن تقدمه القيادة الفلسطينية حاليا في ظل ما حرمته على نفسها وشعبها من مقاومة مسلحة وسلمية وشعبية في مواجهة آلة الحرب الاسرائيلية تحت حجة سحب الذرائع، وربما ستكون رسائل هذه الحفلة "الهالوينية" الثورية أقوى من كل اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطيني والمجلس الاستشاري والاقاليم والفصائل الوطنية والاسلامية ووووالخ ، وحتى من اجتماعات الجامعة العربية ومنظمة دول المؤتمر الاسلامي، وذلك لأن هذه الحفلة تذكير للاحتلال الاسرائيلي ومن يدعمه من الغرب وخصوصا أمريكا بأن ماضينا وان تعثر حاضرنا مليء بالانتصارات والأمل والفتوحات والتحرير والبطولات، وأننا نستطيع أن نقاوم ليس فقط بالحجر والمقلاع والمليتوف والسكين والبارودة والصاروخ والقنبلة والدعس والكلمة والصوت وانما "بالهالووين" أيضا.