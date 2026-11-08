أكاديميان من الجامعة العربية الأمريكية يترأسان مسارا علميا في مؤتمر WISE 2026 بإيطاليا

رام الله - وطن للأنباء: ترأس الدكتور أمجد الرطروط والدكتور محمد مرعي، من كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الأمريكية، مسارا علميا متخصصا في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هندسة البرمجيات، ضمن أعمال المؤتمر الدولي السابع والعشرين لهندسة نظم معلومات الويب (WISE 2026)، المنعقد في مدينة البندقية الإيطالية خلال الفترة من 1 إلى 5 تشرين الثاني الجاري.

ويشارك الأكاديميان بصفتهما رئيسين للمسار العلمي (Track Chairs) تحت عنوان AI4SE 2026، الذي يركز على الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة ومعالجة اللغات الطبيعية والرسوم البيانية المعرفية والأنظمة الذكية وتطبيقاتها المتقدمة في هندسة البرمجيات.

وتتضمن مهامهما الإشراف العلمي على المسار، ورئاسة وإدارة جلساته البحثية، التي تشهد عرض ومناقشة أوراق علمية لباحثين وأكاديميين من جامعات ومؤسسات بحثية دولية، إلى جانب إدارة النقاشات المتعلقة بأحدث التطورات والمنهجيات والتحديات البحثية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية.

ويُعد مؤتمر WISE من المؤتمرات الدولية المتخصصة في هندسة نظم معلومات الويب، وقد انطلقت دورته الأولى عام 2000.

وشهدت دورة العام الحالي تقديم 1069 ورقة علمية، قبلت منها 282 ورقة، بنسبة قبول بلغت نحو 26.4%، ما يعكس مستوى التنافسية البحثية في المؤتمر.

ويتناول المسار الذي يترأسه الأكاديميان عددا من الموضوعات المتقدمة، أبرزها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلم الآلي والعميق، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، وتقنيات الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، والويب الدلالي، والأنطولوجيات، والرسوم البيانية المعرفية، فضلا عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم والصناعة والمدن الذكية.

وتنشر وقائع المؤتمر عن طريق دار Springer العالمية، ضمن سلسلة Lecture Notes in Computer Science (LNCS)، فيما تمنح مجموعة من الأوراق البحثية المتميزة فرصة تقديم نسخ موسعة للنشر في أعداد خاصة من مجلات علمية دولية، من بينها Data Science and Engineering وWorld Wide Web وSN Computer Science وARRAY.

وتأتي مشاركة الرطروط ومرعي في إطار توجه كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية الأمريكية لتعزيز حضورها في المؤتمرات العلمية الدولية، وتوسيع شبكة التعاون البحثي مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية حول العالم، إلى جانب إتاحة فرص لتطوير مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات.

للمزيد حول المسار العلمي AI4SE 2026:

https://conferences.sigappfr.org/wise2026/special-track-ai4se/