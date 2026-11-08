سلطة الأراضي تختتم أعمال التسوية في قرية تل بعد إنجاز 52 حوضاً بمساحة 14,300 دونم

وطن للأنباء: أعلنت سلطة الأراضي اختتام أعمال التسوية في قرية تل بمحافظة نابلس، بعد إنجاز أعمال التسوية في 52 حوضاً بمساحة إجمالية بلغت نحو 14,300 دونم، في إنجاز يمثل محطة مهمة ضمن مسار استكمال مشروع تسوية الأراضي والمياه وتثبيت الحقوق والملكيات.

وأشاد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي بالجهود الكبيرة التي بذلها موظفو مكتب تسوية أراضي تل وطواقم سلطة الأراضي في إنجاز المشروع، مثمنًا تعاون محافظة نابلس والأجهزة الأمنية والمجلس القروي وأهالي البلدة وكافة الجهات ذات العلاقة، ودورهم في تذليل العقبات ودعم سير العمل وصولاً إلى هذا الإنجاز.

وأكد التميمي أن اختتام أعمال التسوية في قرية تل يأتي ضمن مرحلة متقدمة من العمل الذي تنفذه سلطة الأراضي على مستوى المحافظات، مشيراً إلى أنها تقترب من استكمال أعمال التسوية في نطاقات جغرافية واسعة، وأن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن محافظات كاملة منتهية التسوية بعد استكمال الأعمال الجارية فيها.

وأضاف أن الانتقال من إنجاز التجمعات بصورة منفردة إلى استكمال أعمال التسوية على مستوى محافظات كاملة يعكس حجم التقدم المتراكم في المشروع، مؤكداً أن أهمية التسوية لا تقاس فقط بعدد الأحواض أو المساحات المنجزة، وإنما بما تحدثه من أثر مباشر على حياة المواطنين، من خلال تثبيت الملكيات، والحد من النزاعات، وحماية الحقوق، ولما لها من اثار مباشرة في التنمية المستدامة والتخطيط الحضري وتعزيز قدرة أصحاب الأراضي على صون ممتلكاتهم والحفاظ عليها للأجيال القادمة.