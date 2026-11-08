ترمب يعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس إحدى البطولات القتالية

وطن للأنباء: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على دانا وايت، رئيس بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشيال: "يسرني الإعلان أن العظيم دانا وايت، وهو مقاتل ومحارب شرس، عُرض عليه منصب" المتحدث، موضحا أن وايت البالغ 57 عاما لم يقبل المنصب حتى الآن.

وتابع ترمب: "نحن بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص للدفاع عنا ضد اليسار المعتوه"، وذلك بعد 4 أيام من الهزيمة المدوية التي مُني بها حزبه الجمهوري أمام المعارضة الديمقراطية في انتخابات منتصف الولاية.

واحتفل الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده الثمانين في يونيو/حزيران من خلال استضافة نزالات للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض، نظمتها بطولة "يو إف سي".

وظهر دانا وايت، برأسه المحلوق وقوامه الرياضي، على المنصة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أثناء خطاب ترمب لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وكذلك خلال مراسم ترشيحه في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في يوليو/تموز 2024.

المصدر: الفرنسية