رسالة من محيط ترامب إلى آيزنكوت: شكّلوا الحكومة واستبدلوا نتنياهو الآن

رام الله – وطن للأنباء: كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن شخصيات من محيط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلت رسالة إلى مقربين من زعيم حزب "ياشار" غادي آيزنكوت، تحثه على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة والإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل التقدم الذي أحرزه في مساعيه لتشكيل حكومة بديلة.

ونقل المحلل الإسرائيلي بن كاسبيت عن مصادر مطلعة أن الرسالة التي وصلت إلى فريق آيزنكوت كانت واضحة ومباشرة: "شكّلوا حكومة الآن.. استبدلوا بيبي الآن".

وتأتي هذه الرسالة في أعقاب نتائج المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي بشأن تكليف مرشح بتشكيل الحكومة، إذ حصل آيزنكوت على توصية 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف نتنياهو، ما عزز فرصه في تشكيل حكومة بديلة.

وكان آيزنكوت قد أعلن، الجمعة، خطة لتشكيل حكومة أطلق عليها اسم "حكومة طوارئ وطنية"، تستهدف أداء اليمين الدستورية في أسرع وقت ممكن، استنادا في مرحلتها الأولى إلى الأحزاب الأربعة في معسكر التغيير، وهي "يش عتيد" و"ياحاد" و"الديمقراطيون" و"إسرائيل بيتنا"، التي تمتلك مجتمعة 48 مقعدا في الكنيست، مع السعي للحصول على دعم خارجي من الأحزاب العربية، وإبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام أحزاب أخرى وأعضاء كنيست لاحقا.

وقال آيزنكوت، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إنه يعمل مع شركائه على دفع خطة لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، تقوم على الأحزاب الصهيونية الأربعة التي تتبنى نهج التغيير والإصلاح، مع إتاحة المجال أمام انضمام أي حزب أو عضو كنيست يوافق على المبادئ الأساسية للخطة، سواء بصورة فورية أو تدريجية.

واعتبر أن استمرار نتنياهو في رئاسة حكومة انتقالية لا تحظى بأغلبية برلمانية ولا بثقة الجمهور يشكل وضعا بالغ الخطورة، خصوصا في ظل التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجهها إسرائيل، محذرا من بقاء رئيس حكومة انتقالية في موقع يتيح له توجيه المؤسسة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون.

وأكد آيزنكوت أنه لن يتنازل عن المبادئ الأربعة التي طرحها قبل الانتخابات، باعتبارها شروطا أساسية للمشاركة في الحكومة، مشيرا إلى إجراء مناقشات مكثفة مع شركاء محتملين وإحراز تقدم ملموس في المفاوضات، ومعلنا عزمه التواصل مع جميع كتل الكنيست ودعوتها للانضمام إلى الحكومة وفق المبادئ التي حددها.

في المقابل، دعا نتنياهو، في مقطع فيديو نشره مساء السبت، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذرا من إقامة حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وقال إنه لا يوجد سوى خيارين، إما ما وصفه بـ"الانتحار الوطني" أو تشكيل حكومة وحدة تضم أحزاب المعسكر الوطني والأحزاب الصهيونية الراغبة في الحفاظ على الدولة.

ورد حزب "ياشار" على تصريحات نتنياهو، واصفا إياها بـ"الخطاب الهستيري"، معتبرا أن دعوته إلى حكومة الوحدة جاءت بعدما أدرك أن أيامه في رئاسة الحكومة باتت معدودة.